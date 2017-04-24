24.04.2017 | 09:01

28 мая в 9:00 на набережной Суры в Городе Спутнике стартует «Зеленый марафон» от Сбербанка, который в этом году пройдет под девизом «Бежим вместе!».

Все желающие смогут попробовать свои силы на дистанции 4,2 км. Преодолеть ее можно будет как командой, так и поодиночке. Организаторы также предусмотрели и специальный детский забег.

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация на сайте greenmarathon.ru. Участие в «Зеленом марафоне» бесплатное, возраст не ограничивается. Пробежать марафон смогут все желающие.

Ожидается, что в Пензе этом году в массовом семейном празднике спорта и здоровья примут участие свыше 2 000 человек, а во всем Поволжье - более 20 000. Гостей будут ждать развлекательная программа с конкурсами и призами, праздничный концерт.

28 мая «Зеленый марафон» пройдет в 53 крупных городах России. Это уникальное массовое спортивное мероприятие Сбербанк организует уже в шестой раз, Пенза присоединяется к проекту в четвертый раз.

Более подробную информацию о проекте «Зеленый марафон» можно получить на официальном сайте greenmarathon.ru.