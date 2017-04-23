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Общество | В Пензе состоится четвертый парад детских колясок

23.04.2017|10:17
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Жителей Пензы приглашают на парад детских колясок, который традиционно организует центральный парк культуры и отдыха им. Белинского. Первый подобный конкурс состоялся три года назад.

Чтобы принять участие в параде, семьям нужно до 14 мая отправить заявку на электронный адрес kultmas_parkk@mail.ru с пометкой «Конкурс детских колясок».

«Минимальное количество участников от одной семьи - два человека (ребенок и член семьи). Максимальное - неограниченно», - уточняется в положении о проведении конкурса.

Возраст ребенка должен быть до четырех лет, его присутствие в коляске обязательно. Саму коляску нужно оформить в соответствии с одной из заявленных номинаций: «Мой любимый аттракцион» (оформление передает название или внешний вид любого аттракциона ЦПКиО им. В. Г. Белинского), «Говорящая фамилия» (оформление тематически соответствует фамилии участников, представляющих ее в конкурсе), «Вокруг света» (используются узнаваемые элементы разных стран, городов и континентов) и «Экологический калейдоскоп» (оформление посвящено Году экологии в России).

Мероприятие состоится в парке им. Белинского в воскресенье, 14 мая, в 16:00. К участию в конкурсе допустят тех, кто заранее пришлет заявку и пройдет предварительную регистрацию на месте до 16:00. Для регистрации одному из родителей необходимо иметь паспорт.

В день парада в парке состоится праздник с выступлениями творческих коллективов и ростовыми куклами. Для победителей и участников конкурса подготовлены подарки, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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