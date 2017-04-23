Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|23 апр 2017|14:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+6oC
Завтра | Дождь |
  60.32  |  $  56.23
 

Общество | В Пензе начался ремонт дорожного покрытия у памятника Победы

23.04.2017|13:14
Печать

В воскресенье, 23 апреля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев в ходе объезда города осмотрел площадь у Монумента воинской и трудовой доблести.

В настоящее время рядом - на проспекте Победы - ведутся работы по устранению дефектов дорожного покрытия, они осуществляются в рамках гарантийных обязательств. Также идет подготовка проезжей части кольца у монумента. Ремонт дороги планируется выполнить комплексно: установить бордюры, нанести разметку.

Как сообщили в пресс-службе администрации Пензы, Виктор Кувайцев поручил также покрасить ограждения и закрепить плиты на стенах лучей монумента.

«Погода позволяет проводить данные работы, поэтому приступать к ним необходимо незамедлительно. До празднования 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне остается не так много времени. Город должен быть готов к 9 мая», - заключил мэр.

Напомним: в этом году к 9 Мая в районе памятника Победы установят два экрана, на которых будет транслироваться все происходящее на параде. Один из них развернут в сторону Карпинского, второй – в сторону улицы Ленина.

За каждым из ветеранов будет закреплен студент, член молодежного движения, который сопроводит их к местам воинских захоронений для возложения цветов и к памятнику Победы.

0
0
0
0
Гость|23.04.2017 14:26|

А где говно?

Гость|23.04.2017 14:27|

Лучше конечно новый асфальт хотябы у Памятника Победы, а не мелко ямочный ремонт.

Гость|23.04.2017 14:30|

Мелкоямочный он был бы если следили за всем во время. А теперь уже он давно крупноямочный

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!