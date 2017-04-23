23.04.2017 | 13:14

В воскресенье, 23 апреля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев в ходе объезда города осмотрел площадь у Монумента воинской и трудовой доблести.

В настоящее время рядом - на проспекте Победы - ведутся работы по устранению дефектов дорожного покрытия, они осуществляются в рамках гарантийных обязательств. Также идет подготовка проезжей части кольца у монумента. Ремонт дороги планируется выполнить комплексно: установить бордюры, нанести разметку.

Как сообщили в пресс-службе администрации Пензы, Виктор Кувайцев поручил также покрасить ограждения и закрепить плиты на стенах лучей монумента.

«Погода позволяет проводить данные работы, поэтому приступать к ним необходимо незамедлительно. До празднования 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне остается не так много времени. Город должен быть готов к 9 мая», - заключил мэр.

Напомним: в этом году к 9 Мая в районе памятника Победы установят два экрана, на которых будет транслироваться все происходящее на параде. Один из них развернут в сторону Карпинского, второй – в сторону улицы Ленина.

За каждым из ветеранов будет закреплен студент, член молодежного движения, который сопроводит их к местам воинских захоронений для возложения цветов и к памятнику Победы.