23.04.2017 | 12:22

В воскресенье, 23 апреля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетил с инспекционной поездкой микрорайон Заря. Особое внимание мэр уделил стройплощадке детского сада на 175 мест.

Начальник Управления капитального строительства г. Пензы Игорь Умнов сообщил, что уже выполнены следующие виды работ: устройство фундаментов, кирпичная кладка стен трех этажей, монтаж плит перекрытия и модульной котельной.

В настоящее время строители занимаются перегородками на втором и третьем этажах, деревянным каркасом крыши, штукатурят стены первого этажа и прокладывают наружные сети ливневой и хозяйственно-бытовой канализации.

С понедельника, 24 апреля, они займутся установкой окон на втором этаже, проинформировали в пресс-службе мэрии.

«Как только позволят погодные условия, необходимо приступать к благоустройству территории. Жителей в этом микрорайоне становится все больше, и мы должны обеспечить их детей местами в детском саду», - поставил задачу Виктор Кувайцев.

Учреждение планируется сдать в августе 2017 года. Строительство детского сада идет по графику.