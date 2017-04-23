Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|23 апр 2017|13:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Ясно |
0oC
+6oC
Завтра | Дождь |
  60.32  |  $  56.23
 

Общество | Строительство детского сада в Заре идет по графику

23.04.2017|12:22
Печать

В воскресенье, 23 апреля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетил с инспекционной поездкой микрорайон Заря. Особое внимание мэр уделил стройплощадке детского сада на 175 мест.

Начальник Управления капитального строительства г. Пензы Игорь Умнов сообщил, что уже выполнены следующие виды работ: устройство фундаментов, кирпичная кладка стен трех этажей, монтаж плит перекрытия и модульной котельной.

В настоящее время строители занимаются перегородками на втором и третьем этажах, деревянным каркасом крыши, штукатурят стены первого этажа и прокладывают наружные сети ливневой и хозяйственно-бытовой канализации.

С понедельника, 24 апреля, они займутся установкой окон на втором этаже, проинформировали в пресс-службе мэрии.

«Как только позволят погодные условия, необходимо приступать к благоустройству территории. Жителей в этом микрорайоне становится все больше, и мы должны обеспечить их детей местами в детском саду», - поставил задачу Виктор Кувайцев.

Учреждение планируется сдать в августе 2017 года. Строительство детского сада идет по графику.

0
0
0
0
Гость|23.04.2017 12:58|

Конечно по графику. По нашему графику к 2200 управимся. Вы денежки только перечисляйте.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!