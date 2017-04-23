23.04.2017 | 12:09

С 1 мая в Пензенском зоопарке возобновит работу вторая касса - на улице Свердлова. Покупать в ней билеты можно будет до 30 сентября.

Касса станет работать по пятницам, субботам и воскресеньям с 9:00 до 19:00.

«Режим будет изменяться в связи с увеличением или уменьшением светового дня», - сообщается на сайте зоопарка.

С 31 марта касса на улице Красной открыта с 9:00 до 18:00, осматривать экспозицию можно до 19:00. Цена билета для взрослых посетителей составляет 200 рублей.