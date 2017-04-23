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Общество | С 1 мая в Пензенском зоопарке заработает вторая касса

23.04.2017|12:09
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С 1 мая в Пензенском зоопарке возобновит работу вторая касса - на улице Свердлова. Покупать в ней билеты можно будет до 30 сентября.

Касса станет работать по пятницам, субботам и воскресеньям с 9:00 до 19:00.

«Режим будет изменяться в связи с увеличением или уменьшением светового дня», - сообщается на сайте зоопарка.

С 31 марта касса на улице Красной открыта с 9:00 до 18:00, осматривать экспозицию можно до 19:00. Цена билета для взрослых посетителей составляет 200 рублей.

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Гость|23.04.2017 12:34|

Второе жопоместо ниочем.

Имя: Гость
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