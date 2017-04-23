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Общество | Прощание с Виктором Лазуткиным состоится 24 апреля в ЦКиД г. Пензы

23.04.2017|11:37
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Церемония прощания с почетным гражданином Пензенской области Виктором Лазуткиным состоится в понедельник, 24 апреля, в Центре культуры и досуга на улице Ленина. Она пройдет с 10:00 до 12:00, сообщили в пресс-службе регионального Законодательного собрания.

В 12:00 начнется траурная панихида. Отпевание состоится в Успенском кафедральном соборе.

Виктора Лазуткина похоронят на Аллее Славы Новозападного кладбища.

Напомним: бывший председатель Законодательного собрания Пензенской области скончался на 68-м году жизни после продолжительной и тяжелой болезни.

Виктор Александрович Лазуткин родился 18 апреля 1950 года в селе Высоком Башмаковского района. В 1972 году окончил с отличием инженерный факультет Пензенского сельскохозяйственного института.

После окончания вуза работал главным инженером, с 1973 г. - директором совхоза «Чапаевский», с 2000 г. занимал должность начальника государственного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» («Поволжуправтодор», г. Пенза).

14 апреля 2002 г. был избран депутатом, 19 апреля - председателем Законодательного собрания Пензенской области третьего созыва (2002-2003 гг.), депутатом Государственной Думы РФ.

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Гость|23.04.2017 12:01|

лично знаком,соболезную сан санычу.

Гость|23.04.2017 12:10|

На Радоницу зайду на Аллею, раньше не получается...

Гость|23.04.2017 12:35|

Жмурик в ДК? Отлично придумано.

Гость|23.04.2017 12:39|

Гость писал(a):

Жмурик в ДК? Отлично придумано.
Зря там устроили... С культурой никак не связано. Лучше бы в Сталинском центре на улице сталинца Кирова...

Гость|23.04.2017 12:42|

Вы это бросьте-ДК должен работать!

Гость|23.04.2017 12:44|

Гость писал(a):

Вы это бросьте-ДК должен работать!
Дом Культа??? Зря...

Гость|23.04.2017 12:56|

Гость писал(a):

Лучше бы в Сталинском центре на улице сталинца Кирова...
Лучше - в гробовозку и под пашню. Нечего дохлого беспокоить. Один вон лежит...никак не решат как закопать.

Имя: Гость
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