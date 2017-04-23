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Общество | На Антипасху до Восточного кладбища пустили три автобуса

23.04.2017|14:21
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На Красную горку автобусы, следующие по маршруту Пенза-I - Восточное кладбище, оказались востребованными. На Пасху ни один пассажир не пришел.

Напомним: в областном центре было принято решение в дни больших православных праздников - Воскресения Христова, Антипасхи и Радоницы - организовать движение общественного транспорта на погост в Чемодановку. 16 апреля машины простояли впустую. Сейчас места в салоне заняты.

«Мы планировали пустить пять автобусов большой вместимости, управляемся тремя. Пассажиропоток небольшой. В среднем в каждом автобусе отправляем по 40-45 человек», - сообщил начальник Управления транспорта и связи г. Пензы Максим Иванкин.

В городе на Красную горку и Радоницу традиционно увеличивают количество пассажирского транспорта, следующего до кладбищ. До Новозападного идут троллейбус № 8, автобус № 30, до Ахунского - 99-й.

Отдельный рейс до Восточного ввели несколько лет назад. Пензенцы посчитали это удобным.

«Очень трудно добираться, ждем 12-ю маршрутку», - отметила пензячка.

«Пока идешь до могилки, времени много проходит, а ноги уже не те. Удобно, что маршрутка доезжает до самого кладбища», - отметила другая горожанка.

На Радоницу автобусы на Восточное снова отправятся с Пензы-I, будут возить с 6:30 до 16:00. Цена билета та же - 20 рублей.

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