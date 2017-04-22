22.04.2017 | 16:24

22 апреля на площади Ленина собрались десятки пензенцев. 22 апреля 1870 года в городе Симбирске появился на свет Володя Ульянов. В 1917-м за 10 дней он потряс мир.

Возле здания правительства Пензенской области по традиции собираются те, кто еще не утратил любовь к создателю первого в мировой истории социалистического государства. Журналисты 11 канала опросили юных жителей, пришедших на центральную площадь города.

«Ленин - это писатель, пишет песни и стихи», - предположила девочка.

«Ленин основал наш город!» - возразил ей ровесник.

«Ленин - это вождь, он правил большевиками. А потом его застрелили на дуэли», - добавил еще один мальчик.

В былые времена 22 апреля лучших советских школьников принимали в пионеры. Главным атрибутом принадлежности к общепартийному делу было наличие на шее красного галстука.

Кстати, Пенза сыграла решающую роль в появлении на свет Владимира Ульянова-Ленина. Ведь именно в нашем городе в 1861 году познакомились его родители: отец Илья Николаевич, старший учитель дворянского института (ныне первая гимназия), и мать Мария Александровна Бланк. Так что не было бы Пензы, не возлагали бы сейчас дети цветы к подножию памятника вождю мирового пролетариата.