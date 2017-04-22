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Общество | Юные пензенцы считают, что Ленина «застрелили на дуэли»

22.04.2017|16:24
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22 апреля на площади Ленина собрались десятки пензенцев. 22 апреля 1870 года в городе Симбирске появился на свет Володя Ульянов. В 1917-м за 10 дней он потряс мир.

Возле здания правительства Пензенской области по традиции собираются те, кто еще не утратил любовь к создателю первого в мировой истории социалистического государства. Журналисты 11 канала опросили юных жителей, пришедших на центральную площадь города.

«Ленин - это писатель, пишет песни и стихи», - предположила девочка.

«Ленин основал наш город!» - возразил ей ровесник.

«Ленин - это вождь, он правил большевиками. А потом его застрелили на дуэли», - добавил еще один мальчик.

В былые времена 22 апреля лучших советских школьников принимали в пионеры. Главным атрибутом принадлежности к общепартийному делу было наличие на шее красного галстука.

Кстати, Пенза сыграла решающую роль в появлении на свет Владимира Ульянова-Ленина. Ведь именно в нашем городе в 1861 году познакомились его родители: отец Илья Николаевич, старший учитель дворянского института (ныне первая гимназия), и мать Мария Александровна Бланк. Так что не было бы Пензы, не возлагали бы сейчас дети цветы к подножию памятника вождю мирового пролетариата.

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Гость|22.04.2017 18:30|

А что вы хотели ? Что хотели то и получите . Нарожали даунов имбицылов . Вот и радуйтесь . И как правила родители этих детей работают в администрации в органах власти в сфере бизнеса . Считают себя элитой общества . Яблоко от яблони не далеко падает .

Гость|22.04.2017 18:32|

Ленин - это писатель, пишет песни и стихи», - предположила девочка.

«Ленин основал наш город!» - возразил ей ровесник.

«Ленин - это вождь, он правил большевиками. А потом его застрелили на дуэли», - добавил еще один мальчик.

Нет дети вы не правы . Этот дяденька Ленин А звать его Пётр Кузнецов .

Гость|22.04.2017 18:36|

Поколение даунов !

Гость|22.04.2017 18:38|

Дети кока колы

Mr.O`Долли|22.04.2017 18:39|

С Лермонтовым перепутал.

Или с Ленноном.

Все на "Ле"

Гость|22.04.2017 18:41|

penzainform.ru писал(a):

Кстати, Пенза сыграла решающую роль в появлении на свет Владимира Ульянова-Ленина. Ведь именно в нашем городе в 1861 году познакомились его родители: отец Илья Николаевич
Единственно правильное высказывание, а в истории это называется БИФУРКАЦИЯ. Мир пошёл бы иным путём, если бы не Пенза.

Гость|22.04.2017 18:41|

Выросло целое поколение дебилов , которое нарожало дебилов - нынешних школьников . Виновники : Путин В.В. и Мендель Д. А .

Гость|22.04.2017 18:42|

С Лермонтовым перепутал.

Или с Ленноном.

Все на "Ле"

Хрен с пальцем перепутали ихи родители .

Мотовилов+ (гость)|22.04.2017 18:46|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Кстати, Пенза сыграла решающую роль в появлении на свет Владимира Ульянова-Ленина. Ведь именно в нашем городе в 1861 году познакомились его родители: отец Илья Николаевич
Единственно правильное высказывание, а в истории это называется БИФУРКАЦИЯ. Мир пошёл бы иным путём, если бы не Пенза.
Бифуркация (раздвоение линии жизни) была иной. Отцом подвернулся домашний доктор Иван Покровский. А Илью Николаича Ленин не признавал, и в аттестате зрелости записал себя как Владимир Иванович.

Так что если бы отцом был физик Илья, то история пошла иным путём.

Гость|22.04.2017 18:48|

ни чего страшного БУРТАСЫ ВСЕГА ОТЛИЧАЛИСЬ ТУПОСТЬЮ И ИДИОТИЗМОМ.

Гость|22.04.2017 18:50|

Необходимо восстановить память о заслуженном народном враче и отце с большой буквы Иване Николаиче Покровском, сделать памятник и разбить Покровский сквер во дворике Мединститута.

Гость|22.04.2017 18:51|

penzainform.ru писал(a):

«Ленин - это вождь, он правил большевиками. А потом его застрелили на дуэли», - добавил еще один мальчик.
Хорошо, хоть знает, что большевиками. А то мог бы сказать, что индейцами, а убили его ковбои.

Гость|22.04.2017 18:53|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
«Ленин - это вождь, он правил большевиками. А потом его застрелили на дуэли», - добавил еще один мальчик.
Хорошо, хоть знает, что большевиками. А то мог бы сказать, что индейцами, а убили его ковбои.
Устами детей истина глаголет. Ленин действительно бился на дуэли с народом. И его застрелила собственная дочь Фанни Каплан в отместку за насилие юного Ленина над своей матерью.

Гость|22.04.2017 18:56|

Максимум через двадцать лет это поколение будет жрать червяков и фикалии своих хозяев если им разрешат ещё. Но всё будет я думаю раньше .

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