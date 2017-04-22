Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|22 апр 2017|18:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  60.32  |  $  56.23
 

Общество | В Пензе провели строевой смотр личного состава подразделений Росгвардии

22.04.2017|16:09
Печать

Строевой смотр личного состава подразделений Росгвардии призван проверить готовность к обеспечению правопорядка. Ее продемонстрировали более ста бойцов отряда мобильного особого назначения, инспекторов лицензионно-разрешительной работы, подразделений вневедомственной охраны.

«От того, как выглядит и ведет себя сотрудник Росгвардии, зависит отношение граждан к структуре в целом. Людям важно знать, что рядом есть тот, кто способен помочь и никогда не оставит человека один на один со смертельной опасностью», - заявил начальник Управления Росгвардии по Пензенской области Игорь Белов.

В ходе строевого смотра командиры подразделений проверили обеспечение сотрудников форменным обмундирование, чистоту и опрятность одежды, наличие жетонов, знание нормативно-правовых актов.

«Желаю вам, чтобы Господь укреплял вас в ваших командировках и здесь, на Пензенской земле. Вам и вашим семьям милости и помощи Божьей», - обратился к собравшимся начальник отдела Пензенской епархии иерей Виктор Сторожев.

В завершение развода сотрудники Росгвардии прошли торжественным маршем и отправились охранять общественный порядок Пензы.

0
0
0
0
Гость|22.04.2017 18:24|

penzainform.ru писал(a):

В завершение развода сотрудники Росгвардии прошли торжественным маршем и отправились
Разгонять старух

Гость|22.04.2017 18:27|

Каратели блин.

Гость|22.04.2017 18:41|

ОМОН- милиции нет а ОМОН- есть. ОПОН или ОРОН

Гость|22.04.2017 18:53|

ГОРМОН

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!