22.04.2017 | 16:09

Строевой смотр личного состава подразделений Росгвардии призван проверить готовность к обеспечению правопорядка. Ее продемонстрировали более ста бойцов отряда мобильного особого назначения, инспекторов лицензионно-разрешительной работы, подразделений вневедомственной охраны.

«От того, как выглядит и ведет себя сотрудник Росгвардии, зависит отношение граждан к структуре в целом. Людям важно знать, что рядом есть тот, кто способен помочь и никогда не оставит человека один на один со смертельной опасностью», - заявил начальник Управления Росгвардии по Пензенской области Игорь Белов.

В ходе строевого смотра командиры подразделений проверили обеспечение сотрудников форменным обмундирование, чистоту и опрятность одежды, наличие жетонов, знание нормативно-правовых актов.

«Желаю вам, чтобы Господь укреплял вас в ваших командировках и здесь, на Пензенской земле. Вам и вашим семьям милости и помощи Божьей», - обратился к собравшимся начальник отдела Пензенской епархии иерей Виктор Сторожев.

В завершение развода сотрудники Росгвардии прошли торжественным маршем и отправились охранять общественный порядок Пензы.