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Общество | В Пензе отметили День местного самоуправления

22.04.2017|16:36
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В Пензе отмечают День местного самоуправления. Было время, когда такой даты в календаре не было.

«Я встретился с коллегами, с которыми работал в тяжелые 90-е годы, мы тогда буквально удержали город. Проблем было много, но мы старались решить их в пользу жителей», - подчеркнул глава администрации г. Пензы (1992-2004 гг.) Александр Калашников.

Почетными грамотами и благодарностями от губернатора, Законодательного собрания, главы города и администрации Пензы были награждены специалисты различных ведомств: жилищно-коммунального хозяйства, управления градостроительства, образования, спорта, культуры. И большинство из тех, кто решает насущные проблемы населения, - женщины.

«Я бы хотела пожелать муниципальным служащим благополучия, хорошего настроения, всего самого доброго», - обратилась к собравшимся главный специалист Управления культуры г. Пензы Ольга Великанова.

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