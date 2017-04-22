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Общество | В Каменке река Атмис подбирается к жилым домам

22.04.2017|15:41
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В Каменке жители Большой Трудовой улицы боятся, что их дома вскоре смоет река Атмис. Вода все ближе подбирается к частным строениям. По сравнению с предыдущим годом расстояние до русла сократилось примерно на метр.

Полноводнее и активнее Атмис не стал. Жители Каменки считают: причина того, что берег осыпается, в другом. Земля обваливается рядом с местом, где реку пересекает труба. Она задерживает разные сучки, пни и другой мусор. Образуется перекат - небольшой водопад. Оттого, что течет вода постоянно и с сильным напором, берега и рушатся.

По версии обитателей Каменки, раньше ситуацию спасали деревья: они росли на краю, их корневые системы скрепляли почву. Несколько лет назад Атмис чистили, заодно убрали зеленые насаждения.

«Нужно было положить плиты, тогда такого не было бы», - решили каменцы.

А потом люди заметили, что стоять опасно не только на обрыве: трещины обнаружили в нескольких метрах от него - уже на дороге.

Жители обращались в городскую администрацию, им пообещали, что меры примут, вот только не сказали какие и когда.

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Гость|22.04.2017 18:32|

какой умник сделал так трубу? поверху никак?

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