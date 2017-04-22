22.04.2017 | 11:25

9 мая во время празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Пензе вводится временная схема организации дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 6:00 до 24:00 прекращается движение транспорта по ул. Бакунина на участке от Толстого до Суворова, по ул. Новый Кавказ от Толстого до Пугачева, по ул. Пугачева от ул. Новый Кавказ до Некрасова.

Также с 20:00 до 23:00 движение транспорта (кроме общественного) будет перекрыто по ул. Суворова от Бекешской до Кулакова и по ул. Толстого и Некрасова от Суворова до Пушкина.

Кроме того, из-за традиционной легкоатлетической эстафеты с 8:30 до 16:00 будет запрещено движение по ул. Карпинского от кругового кольца на пересечении с 8 Марта до Монумента воинской и трудовой славы, по ул. Коммунистической от Карпинского до Дзержинского, по ул. Луначарского от Гагаринского путепровода до проспекта Победы и далее до Беляева, а также по ул. Ленина от проспекта Победы до Гагаринского путепровода и по ул. Пионерской от Коммунистической до Луначарского.

Также движение будет приостановлено при прохождении колонны с 8:30 до 10:30 на участках от центрального КПП по улицам Лермонтова, Карла Маркса, Московской, Пушкина, Кулакова, Дзержинского, Коммунистической, а с 11:30 до 12:30 - от проспекта Победы по улицам Коммунистической, Кулакова, Космодемьянской, Захарова, Мира, Ленинградской, Лермонтова до центрального КПП.

Помимо этого, с 22:00 8 мая до 13:00 9 мая будет ограничена стоянка транспорта на улицах Лермонтова, Советской, Карла Маркса, Московской, Кураева, Пушкина, Кулакова, Дзержинского, Коммунистической, Космодемьянской, Захарова, Мира, Карпинского и проспекте Победы от Беляева до Пионерской.

С 20:00 8 мая до 20:00 9 мая стоянка ограничена на улицах Суворова (от Кулакова до Бекешской), Бакунина (от Толстого до Суворова), Новый Кавказ (от Толстого до Пугачева) и Пугачева (от улицы Новый Кавказ до Некрасова).