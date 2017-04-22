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Общество | В День Победы улицы Пензы закроют для движения транспорта

22.04.2017|11:25
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9 мая во время празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Пензе вводится временная схема организации дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 6:00 до 24:00 прекращается движение транспорта по ул. Бакунина на участке от Толстого до Суворова, по ул. Новый Кавказ от Толстого до Пугачева, по ул. Пугачева от ул. Новый Кавказ до Некрасова.

Также с 20:00 до 23:00 движение транспорта (кроме общественного) будет перекрыто по ул. Суворова от Бекешской до Кулакова и по ул. Толстого и Некрасова от Суворова до Пушкина.

Кроме того, из-за традиционной легкоатлетической эстафеты с 8:30 до 16:00 будет запрещено движение по ул. Карпинского от кругового кольца на пересечении с 8 Марта до Монумента воинской и трудовой славы, по ул. Коммунистической от Карпинского до Дзержинского, по ул. Луначарского от Гагаринского путепровода до проспекта Победы и далее до Беляева, а также по ул. Ленина от проспекта Победы до Гагаринского путепровода и по ул. Пионерской от Коммунистической до Луначарского.

Также движение будет приостановлено при прохождении колонны с 8:30 до 10:30 на участках от центрального КПП по улицам Лермонтова, Карла Маркса, Московской, Пушкина, Кулакова, Дзержинского, Коммунистической, а с 11:30 до 12:30 - от проспекта Победы по улицам Коммунистической, Кулакова, Космодемьянской, Захарова, Мира, Ленинградской, Лермонтова до центрального КПП.

Помимо этого, с 22:00 8 мая до 13:00 9 мая будет ограничена стоянка транспорта на улицах Лермонтова, Советской, Карла Маркса, Московской, Кураева, Пушкина, Кулакова, Дзержинского, Коммунистической, Космодемьянской, Захарова, Мира, Карпинского и проспекте Победы от Беляева до Пионерской.

С 20:00 8 мая до 20:00 9 мая стоянка ограничена на улицах Суворова (от Кулакова до Бекешской), Бакунина (от Толстого до Суворова), Новый Кавказ (от Толстого до Пугачева) и Пугачева (от улицы Новый Кавказ до Некрасова).

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Гость|22.04.2017 12:16|

все для удобства жителей!

как всегда. Проще тупо запретить, не предложив никаких альтернатив.

Валить надо из города в этот день

Гость|22.04.2017 12:29|

Четы возмущаешся?

Всегда с 1945г. Закрывали движения на 9 мая. Ни чего нового.

Гость|22.04.2017 12:33|

penzainform.ru писал(a):

прекращается движение транспорта по ул. Бакунина на участке от Толстого до Суворова
Бакунина и Суворова - параллельные улицы...

Гость|22.04.2017 12:50|

Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://smokenosov.blogspot.com

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