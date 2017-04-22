22.04.2017 | 17:45

26 апреля в Пензе приступят к отключению теплоснабжения. Среднесуточная температура окружающего воздуха на следующей неделе позволит это сделать.

«Две трети города отапливается централизованно от сетей «Т Плюс». Мы начнем отключать с котельной в Арбекове, вся процедура займет два-три дня», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.

Этот отопительный сезон был одним из самых продолжительных, он длился семь месяцев: с 22 сентября 2016-го по конец апреля 2017-го. Ресурсоснабжающие организации вышли с предложением в завершение провести испытания.

«Это подача в сети теплоносителя повышенной температуры. Продлится она буквально два часа, но поможет нам выявить слабые участки», - уточнил Юрий Ильин.

То есть такая процедура позволит определить места, где необходимо ремонтировать трубы в межотопительный период, чтобы подготовиться к следующей зиме.