Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|22 апр 2017|18:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  60.32  |  $  56.23
 

Общество | Ресурсники предложили испытать сети перед отключением отопления

22.04.2017|17:45
Печать

26 апреля в Пензе приступят к отключению теплоснабжения. Среднесуточная температура окружающего воздуха на следующей неделе позволит это сделать.

«Две трети города отапливается централизованно от сетей «Т Плюс». Мы начнем отключать с котельной в Арбекове, вся процедура займет два-три дня», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.

Этот отопительный сезон был одним из самых продолжительных, он длился семь месяцев: с 22 сентября 2016-го по конец апреля 2017-го. Ресурсоснабжающие организации вышли с предложением в завершение провести испытания.

«Это подача в сети теплоносителя повышенной температуры. Продлится она буквально два часа, но поможет нам выявить слабые участки», - уточнил Юрий Ильин.

То есть такая процедура позволит определить места, где необходимо ремонтировать трубы в межотопительный период, чтобы подготовиться к следующей зиме.

0
0
0
0
Гость|22.04.2017 18:30|

Сколько ему занесли за такое предложение?

Гость|22.04.2017 18:33|

Не хорошо пукать в систему теплоносителя . ОСТОРОЖНО ЮРИК ....

Гость|22.04.2017 18:37|

Продлится она буквально два часа, но поможет нам выявить слабые участки», - уточнил Юрий Ильин

Вся ответственность ляжет на его плечи . Все придъявы можете ему кидать . Он крайний .

Гость|22.04.2017 18:42|

Любослав на даче можно усилить. Главное чтобы он не пострадал и его рассада.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!