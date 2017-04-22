22.04.2017 | 15:56

Пензячку Ольгу Богданову сделать прививку от столбняка пригласила ее медсестра из поликлиники. Женщина сразу согласилась. Живет она в частном секторе и работает с землей. Последний раз вакцинацию проходила несколько лет назад.

«Можно руку уколоть, наступить на гвоздь - все это опасно», - пояснила горожанка.

Медицинские работники отметили, что акция эта не разовая. Сделать прививки может каждый желающий и в любое время.

«Мы никому не отказываем. В каждой поликлинике есть прививочный кабинет», - уточнила заведующая поликлиникой № 5 ГБУЗ «Городская поликлиника» Светлана Усанкина.

Спустя полчаса после укола пациентов осматривает врач, чтобы убедиться, что реакции на вакцину нет.

Доктора предупреждают: при получении на дачных участках травмы (даже царапины), если началось инфицирование раны, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. Вакцину против столбняка введут уже вне зависимости от календаря прививок. Такой укол называется срочным.