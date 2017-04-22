40 студентов из разных средних профессиональных образовательных учреждений Пензы стали выпускниками курсов по технологии рождения шуток.
«Они очень активно работают над собой. Они сидели и занимались. На генеральном прогоне у них просто горели глаза», - отметил руководитель региональной лиги КВН «Сура» Семен Молоканов.
«Это командная работа: один предлагал идею, другие добавляли что-то», - рассказал выпускник школы КВН Дмитрий Налобнов.
В основном смех в зале вызывали ошибки кавээнщиков, когда они забывали слова или спотыкались.
В сентябре в Пензе впервые состоится Кубок области по КВН среди средних специальных учебных заведений.
Из КВН вышло столько мерзости, которая разлагает нашу молодежь, например камеди, перис хилтон. Это смотрят дети, а после отрабатывают этот юмор на ровесниках, родителях, учителях