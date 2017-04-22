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Общество | 40 студентов из пензенских колледжей прошли школу КВН

22.04.2017|17:39
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40 студентов из разных средних профессиональных образовательных учреждений Пензы стали выпускниками курсов по технологии рождения шуток.

«Они очень активно работают над собой. Они сидели и занимались. На генеральном прогоне у них просто горели глаза», - отметил руководитель региональной лиги КВН «Сура» Семен Молоканов.

«Это командная работа: один предлагал идею, другие добавляли что-то», - рассказал выпускник школы КВН Дмитрий Налобнов.

В основном смех в зале вызывали ошибки кавээнщиков, когда они забывали слова или спотыкались.

В сентябре в Пензе впервые состоится Кубок области по КВН среди средних специальных учебных заведений.

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Гость|22.04.2017 18:29|

Из КВН вышло столько мерзости, которая разлагает нашу молодежь, например камеди, перис хилтон. Это смотрят дети, а после отрабатывают этот юмор на ровесниках, родителях, учителях

Гость|22.04.2017 18:40|

Квн Эрнст в политику превратил. Грузинов взял в 1/2 высшей лиги они вылетели он опять их взял они вообще ни какие шуток мало только поют. Квн потихоньку умирает. А сейчас кроме Плюшек из Твери , Русская дорога и Казахи. Смотреть не на что. А Эрнст ещё "усилился" Грузинами он наверно Голос попутал с Квн.

Имя: Гость
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