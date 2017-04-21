21.04.2017 | 17:43

Жильцам дома № 11 на улице Комсомольской в спешке пришлось освободить сараи и гаражи. Уже 23 апреля надворные постройки будут сносить. Объявления об этом приклеены везде.

«Хотя бы месяц дали на сборы, чтобы мы могли все вещи куда-то распределить», - посетовала пензячка Любовь Носкина.

У ее соседа Петра Акимова собственная мини-библиотека. Стеллажи с сотнями книг мужчина в кратчайшие сроки не сможет убрать. Еще в одном гараже автомобиль. Его владельцы в настоящее время в отъезде и вряд ли вернутся к назначенной дате сноса.

«Личное имущество трогать мы не будем, нам нужно освободить муниципальную землю», - заметил представитель подрядной организации Алексей.

«Данные стационарные объекты построены на муниципальной земле незаконно», - уточнила начальник отдела муниципального земельного контроля администрации г. Пензы Светлана Александрова.

На земельный участок люди не претендуют, все равно скоро они отсюда съедут. Еще в 2014-м жильцы узнали, что их 16-квартирный дом признан аварийным и подлежит расселению. Переезд уже не за горами.

«Нам сказали, что начнут процесс в мае», - сообщила Любовь Носкина.

А пока у них под боком пороховая бочка. Всего в нескольких метрах от двухэтажки ломают соседнее строение. Между домами по воздуху проходят коммуникации.

«Нужно решить проблему с газом, а то рванет - и взлетим на воздух», - заметил Николай Носкин.

Эта же подрядная организация будет зачищать площадку и от надворных построек. А пока разбирались с соседним домом, руинами завалили желтую трубу.

«Газ пошел по улице, было страшно», - рассказала жительница дома № 11 на ул. Комсомольской Галина Воронкова.

Масштаб повреждения оценивают специалисты. Им предстоит восстановить подачу газа в еще жилой дом, напротив которого, по словам подрядчика, уже к середине следующей недели не должно остаться гаражей и сараев.