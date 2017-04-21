21.04.2017 | 10:52

В четверг, 20 апреля, мэр Пензы Виктор Кувайцев провел прием предпринимателей. Один из них обратился за помощью в согласовании установки объектов.

Бизнесмен намерен устроить в городе аттракцион «Троллей», который соединит ТРЦ «Высшая лига» и многоэтажный паркинг.

«По словам мужчины, расчеты по нагрузке и монтажу конструкций на крышах торгового центра и парковки согласованы с проектантами данных сооружений. Длина аттракциона составит 112 метров, это расстояние можно будет преодолеть за 37-40 секунд», - сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.

«Мы готовы рассмотреть проект исходя из назначения территориальных зон, на которых находятся данные объекты. Кроме того, нужно учесть, чтобы аттракцион соответствовал общему архитектурному облику исторического центра города», - отметил Виктор Кувайцев.

Аттракцион «Троллей» относится к экстремальным видам активного отдыха. Он состоит из натянутого на высоте троса, по которому желающие скользят при помощи ролика. Таким образом, человек перемещается из одного места в другое, повиснув на веревке. Аттракцион, представляющий собой троллейный спуск, называют также навесной переправой.

Это не единственная идея предпринимателя: в его планах размещение на прилегающей территории паркинга спортивно-досугового объекта «Веревочный парк».