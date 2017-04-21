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Общество | В центре Пензы может появиться аттракцион «Троллей»

21.04.2017|10:52
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В четверг, 20 апреля, мэр Пензы Виктор Кувайцев провел прием предпринимателей. Один из них обратился за помощью в согласовании установки объектов.

Бизнесмен намерен устроить в городе аттракцион «Троллей», который соединит ТРЦ «Высшая лига» и многоэтажный паркинг.

«По словам мужчины, расчеты по нагрузке и монтажу конструкций на крышах торгового центра и парковки согласованы с проектантами данных сооружений. Длина аттракциона составит 112 метров, это расстояние можно будет преодолеть за 37-40 секунд», - сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.

«Мы готовы рассмотреть проект исходя из назначения территориальных зон, на которых находятся данные объекты. Кроме того, нужно учесть, чтобы аттракцион соответствовал общему архитектурному облику исторического центра города», - отметил Виктор Кувайцев.

Аттракцион «Троллей» относится к экстремальным видам активного отдыха. Он состоит из натянутого на высоте троса, по которому желающие скользят при помощи ролика. Таким образом, человек перемещается из одного места в другое, повиснув на веревке. Аттракцион, представляющий собой троллейный спуск, называют также навесной переправой.

Это не единственная идея предпринимателя: в его планах размещение на прилегающей территории паркинга спортивно-досугового объекта «Веревочный парк».

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Гость|21.04.2017 11:26|

penzainform.ru писал(a):

«Веревочный парк».
Это когда на входе будут давать кусок мыла и табуретку, а потом ходи себе по парку, размышляй и ищи свободный сучек ?:)

Гость|21.04.2017 11:27|

Вы уж совсем там с ума посходили ?

Гость|21.04.2017 11:29|

Это не единственная идея предпринимателя: в его планах размещение на прилегающей территории паркинга спортивно-досугового объекта «Веревочный парк».

Это кто такой ? Его идиота кусок прокатить по полной .

Гость|21.04.2017 11:29|

вот всех троллей пензаинформа отправить туда без страховки!

Гость|21.04.2017 11:30|

Над людями-нельзя!

Сблюёт или ещё что.

Лишь бы что написать.

Гость|21.04.2017 11:31|

вот всех троллей пензаинформа отправить туда без страховки!

Без страховки там мы других катать будем . Они знают об этом .

Гость|21.04.2017 11:31|

Всех троллей просто посадить на троллейбус любой и катать по кругу

Гость|21.04.2017 11:38|

где видео приема

Гость|21.04.2017 11:38|

Трос оборвётся вот весело будет вся Пенза ржать будет .

Гость|21.04.2017 11:40|

Когда уже появится аттракцион - " НАЛЕЙ"??!!! Устали ждать.

Гость|21.04.2017 11:40|

Трос точно оборвётся .

Гость|21.04.2017 11:40|

А канатную дорогу восстановить не?

Гость|21.04.2017 11:41|

Собак катать будут. Породливых.

Гость|21.04.2017 11:42|

Её продлить на крышу администрации . Есть идея . Понравится всем

Гость|21.04.2017 11:43|

Если смотреть от Максима Горького на верх Московской, то на фоне церковного собора можно будет увидеть дурдом троллей. Что за идея бредовая7 Или нас отвлекают от чего то стоящего?

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Имя: Гость
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