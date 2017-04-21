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Общество | В Пензенской области прошел последний этап всероссийских учений МЧС

21.04.2017|15:51
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В пятницу, 21 апреля, в 6:00 в Пензенской области стартовал третий этап всероссийских командно-штабных учений с органами управления и силами МЧС России.

Напомним: учения проходят в три этапа. В первый день, 19 апреля, был введен режим повышенной готовности региональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На втором этапе 20 апреля отрабатывались навыки реагирования на происшествия, связанные с весенним половодьем.

Третий этап был посвящен борьбе с огнем. Согласно легенде учений, 21 апреля в 6:00 загорелся лесной массив, площадь низового пожара составила 25 га.

На место условной чрезвычайной ситуации выдвинулись силы и средства территориальной подсистемы РСЧС. В тренировке также участвовали сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра и лесопожарного формирования, личный состав аэромобильной группировки, представители органов управления.

Были проведены такие действия, как создание оперативного штаба, расстановка технических средств, обследование и оцепление зоны чрезвычайной ситуации, патрулирование и охрана территории, сопровождение при эвакуации, тушение лесного пожара, сооружение минерализованной полосы, опашка лесного массива и населенного пункта.

«Также участники мероприятия выполнили подворный обход, оповестили население, оказали психологическую помощь пострадавшим и эвакуированным, провели аварийно-спасательные работы», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

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