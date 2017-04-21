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Общество | В Пензе общепит на улице Леонова оштрафован на 50 000 рублей

21.04.2017|14:50
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В Пензе ООО «Мария» попыталось опротестовать постановление областного управления Роспотребнадзора, в соответствии с которым было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

В фирме по оказанию услуг общественного питания, расположенной на улице Леонова, торговали алкоголем на расстоянии 54 м от входа на территорию негосударственного образовательного учреждения, тогда как между ними должно быть как минимум 100 метров.

«Проверив законность и обоснованность принятого по делу постановления, суд не усмотрел оснований для удовлетворения жалобы», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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