21.04.2017 | 14:50

В Пензе ООО «Мария» попыталось опротестовать постановление областного управления Роспотребнадзора, в соответствии с которым было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

В фирме по оказанию услуг общественного питания, расположенной на улице Леонова, торговали алкоголем на расстоянии 54 м от входа на территорию негосударственного образовательного учреждения, тогда как между ними должно быть как минимум 100 метров.

«Проверив законность и обоснованность принятого по делу постановления, суд не усмотрел оснований для удовлетворения жалобы», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.