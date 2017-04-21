У организации, жертвой которой стали сотни пензенцев, не было документов на оказание медицинских услуг. Такие данные озвучили в региональном министерстве здравоохранения. Именно это ведомство выдает разрешение на осуществление деятельности частных врачебных кабинетов.
«За оформлением лицензии они не обращались», - уточнила врио министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.
Поэтому и соответствующей проверки помещений организации, оборудования, а также квалификации персонала не было.
«Оказанием услуг в клинике занимались сотрудники, не имеющие медицинского образования. Полицейские установили, что комплексную диагностику здоровья проводил автомеханик», - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Нам показывали, как работать на аппарате диагностики. Говорили, что у него есть лицензия и сертификаты, уточняли, что медицинское образование не нужно», - рассказал бывший сотрудник компании.
«Клиника обязана предоставлять всю информацию о своих работниках. Пациент имеет право знать, какой институт заканчивал врач, когда он повышал свою квалификацию», - добавила Оксана Чижова.
В областном министерстве здравоохранения обращают внимание граждан на то, что в частных медицинских центрах лицензии должны быть на видном месте, чтобы любой пациент мог ознакомиться с документом.
«В Пензенской области частных клиник порядка 900. Индивидуальный предприниматель приравнивается к целой организации, даже если врач один сидит в кабинете», - сообщил начальник отдела Министерства здравоохранения Пензенской области Александр Никулин.
О недобросовестном оказании услуг или других нарушениях, замеченных в частных медицинских организациях, жители области могут сообщить по телефону 22-98-82. По поручению губернатора в областном минздраве открыта горячая линия. Звонки принимают круглосуточно.
penzainform.ru писал(a):penzainform.ru писал(a):Это все понятно ,но клиника с успехом работала!!! Открылась она с чьего то ведома!