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Общество | В минздраве прокомментировали ситуацию с частной клиникой

21.04.2017|15:40
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У организации, жертвой которой стали сотни пензенцев, не было документов на оказание медицинских услуг. Такие данные озвучили в региональном министерстве здравоохранения. Именно это ведомство выдает разрешение на осуществление деятельности частных врачебных кабинетов.

«За оформлением лицензии они не обращались», - уточнила врио министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

Поэтому и соответствующей проверки помещений организации, оборудования, а также квалификации персонала не было.

«Оказанием услуг в клинике занимались сотрудники, не имеющие медицинского образования. Полицейские установили, что комплексную диагностику здоровья проводил автомеханик», - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Нам показывали, как работать на аппарате диагностики. Говорили, что у него есть лицензия и сертификаты, уточняли, что медицинское образование не нужно», - рассказал бывший сотрудник компании.

«Клиника обязана предоставлять всю информацию о своих работниках. Пациент имеет право знать, какой институт заканчивал врач, когда он повышал свою квалификацию», - добавила Оксана Чижова.

В областном министерстве здравоохранения обращают внимание граждан на то, что в частных медицинских центрах лицензии должны быть на видном месте, чтобы любой пациент мог ознакомиться с документом.

«В Пензенской области частных клиник порядка 900. Индивидуальный предприниматель приравнивается к целой организации, даже если врач один сидит в кабинете», - сообщил начальник отдела Министерства здравоохранения Пензенской области Александр Никулин.

О недобросовестном оказании услуг или других нарушениях, замеченных в частных медицинских организациях, жители области могут сообщить по телефону 22-98-82. По поручению губернатора в областном минздраве открыта горячая линия. Звонки принимают круглосуточно.

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Гость|21.04.2017 19:39|

penzainform.ru писал(a):

«За оформлением лицензии они не обращались»
penzainform.ru писал(a):
«Оказанием услуг в клинике занимались сотрудники, не имеющие медицинского образования
Это все понятно ,но клиника с успехом работала!!! Открылась она с чьего то ведома!

Гость|21.04.2017 19:46|

За такое обычно слетают министры со своих должностей,не говоря уже про замов.

Гость|21.04.2017 19:48|

И зама и министра пинком под зад .

Гость|21.04.2017 19:54|

Стрючкова - на нары! Пусть и Краличкину с собой возьмёт.

Имя: Гость
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