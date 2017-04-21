21.04.2017 | 18:20

Продавать и покупать на такой сезонной ярмарке удобно в любое время года. Но подобный объект пока единичное явление в Пензе - вместо разномастных палаток или вообще работы под открытым небом здесь почти везде удобные красивые павильоны. Оформление согласовано с управлением архитектуры. Жители тоже одобряют.

Представители городской администрации познакомились с новым форматом торговли и тут же решили проверить, не завышают ли на этой ярмарке стоимость продуктов, проанализировали входящие в список социально значимых.

«Цены растут потому, что заканчивается сезон. Например, картофель привозной, также заканчивается лук. Мы следим, чтобы продукты не были слишком дорогими», - отметила начальник отдела потребительского рынка администрации г. Пензы Ирина Баулина.

«На нашем сайте открыта горячая линия. Все граждане, которые сомневаются в ценовой политике, могут обратиться к нам и пожаловаться», - уточнила руководитель городского союза потребителей Ольга Антонова.

Многое из представленного на прилавках с продуктами местного производства. Проверяющие подчеркнули: еще несколько лет назад ассортимент был гораздо уже.