Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|21 апр 2017|20:12
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-1oC
+5oC
Завтра | Облачно |
  60.32  |  $  56.23
 

Общество | Представители городской администрации посетили новую сезонную ярмарку

21.04.2017|18:20
Печать

Продавать и покупать на такой сезонной ярмарке удобно в любое время года. Но подобный объект пока единичное явление в Пензе - вместо разномастных палаток или вообще работы под открытым небом здесь почти везде удобные красивые павильоны. Оформление согласовано с управлением архитектуры. Жители тоже одобряют.

Представители городской администрации познакомились с новым форматом торговли и тут же решили проверить, не завышают ли на этой ярмарке стоимость продуктов, проанализировали входящие в список социально значимых.

«Цены растут потому, что заканчивается сезон. Например, картофель привозной, также заканчивается лук. Мы следим, чтобы продукты не были слишком дорогими», - отметила начальник отдела потребительского рынка администрации г. Пензы Ирина Баулина.

«На нашем сайте открыта горячая линия. Все граждане, которые сомневаются в ценовой политике, могут обратиться к нам и пожаловаться», - уточнила руководитель городского союза потребителей Ольга Антонова.

Многое из представленного на прилавках с продуктами местного производства. Проверяющие подчеркнули: еще несколько лет назад ассортимент был гораздо уже.

0
0
0
0
 
Гость|21.04.2017 19:24|

Это где?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!