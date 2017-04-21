21.04.2017 | 18:28

Лучшие учащиеся средних специальных учебных заведений Пензы вернулись с отборочных этапов престижного международного конкурса WorldSkills.

«Соревнования проходили в Якутии и в Татарстане. Каждый из вас показал высокие результаты, вошел в двадцатку из более чем 1 500 участников», - отметил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

За чашкой чая студенты обсудили с ним современные проблемы трудового народа.

«В наше время таких соревнований не проводили, не было и таких условий. Вам можно позавидовать!» - добавил генеральный директор промышленного предприятия Олег Кочетков.

После посиделок за большим столом с готовой продукцией рабочий люд отправился в цех по приготовлению кондитерских изделий. Мастер-класс от юных специалистов пошел министру образования на пользу. Александр Воронков оказался способным учеником.

В ближайшее время станет ясно, кто из пензенских молодых профессионалов войдет в национальную сборную для участия в международном чемпионате WorldSkills.