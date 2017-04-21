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Общество | На базе пензенского бизнес-инкубатора откроют IT-парк

21.04.2017|16:36
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Девятая конференция разработчиков программного обеспечения SECON стала ключевым событием года в сфере информационных технологий региона. На нее прибыли специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Ульяновска, Самары и ряда других городов. Открылся форум выставкой IT-компаний и их проектов.

Конференция SECON проводится в нашем городе с 2007 года. Ее цель - развитие кадрового потенциала IT-компаний, поиск перспективных направлений и повышение конкурентоспособности региональных компаний. Приветствуя участников мероприятия, губернатор Иван Белозерцев сообщил им приятную новость.

«Принято решение создать IT-парк на базе одного из бизнес-инкубаторов, чтобы у вас было свое помещение, своя творческая атмосфера», - уточнил он.

Впервые разработчики программного обеспечения в рамках конференции будут работать в течение двух дней. Они примут участие в дискуссиях по проблемам IT-бизнеса, проведут мастер-классы и семинары для технических специалистов.

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Гость|21.04.2017 19:53|

Какое убожество...И вот такие новости выдаются за нечто значимое.Докатились..

Имя: Гость
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