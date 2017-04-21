21.04.2017 | 10:12

В Министерстве строительства и дорожного хозяйства Пензенской области сообщили о переносе сроков конкурса «Лучший по профессии», а также одной из площадок. Это связано с тем, что один из объектов строительства не будет готов к соревнованиям.

Напомним: конкурс среди представителей строительных профессий первоначально был запланирован на 27 и 28 апреля. Теперь решено перенести его на май.

11 мая в рекреации на третьем этаже строящегося здания школы на улице Шевченко будут соревноваться плиточники-отделочники. Чтобы показать лучший результат, им нужно укладывать напольную плитку не только быстро, но и с высоким качеством.

12 мая пройдет традиционный конкурс среди штукатуров. Он будет проводиться на территории Города Спутника, а не в строящемся детсаду в микрорайоне Заря, как намечалось раньше.

«Конкурс «Лучший по профессии» даст рабочим шанс продемонстрировать свои профессиональные навыки и побороться за достойные призы: автомобиль, телевизор и планшет», - отмечают в пресс-службе регионального минстроя.