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Общество | Глава Пензы поздравил коллег с Днем муниципального служащего

21.04.2017|09:09
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В пятницу, 21 апреля, глава города Пензы Валерий Савельев поздравил коллег с профессиональным праздником - Днем муниципального служащего.

«Хотя местное самоуправление в России зародилось почти два столетия назад, когда императрица Екатерина II утвердила «Жалованную грамоту городам», которая и положила начало отечественному законодательству о власти на местах, день муниципального служащего стал официальным праздником совсем недавно, в 2012 году.

Местное самоуправление - это важнейший общественный институт, самая близкая к людям власть. Оно составляет основу любого демократического общества, и от того, насколько эффективно будет организована деятельность его органов, зависит реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Сегодня на муниципальных служащих лежит особая ответственность - они призваны решать большинство повседневных проблем населения, курировать социальную сферу и обеспечивать удовлетворение хозяйственно-бытовых потребностей граждан.

Муниципальная служба сложна и ответственна, она требует сверхупорной работы, высокого уровня профессионализма, широкого спектра знаний в различных отраслях хозяйства и экономики, четкого и грамотного подхода к решению поставленных задач, умения грамотно и тактично общаться с согражданами. Поэтому в органах исполнительной власти города нет случайных людей, здесь трудятся только те, кто готов служить своим землякам с полной самоотдачей, верой и правдой.

Я благодарю всех муниципальных служащих за труд и надеюсь, что вместе мы приложим все силы для развития нашей любимой Пензы и улучшения уровня жизни ее жителей.

От всей души желаю вам упорства в достижении целей, мудрости в принятии решений, новых свершений и карьерного роста, крепкого здоровья, огромного счастья, семейного благополучия. Успехов вам в созидательном труде на благо процветания родного города!» - говорится в обращении Валерия Савельева.

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