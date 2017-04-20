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Общество | Заболевшая перед вылетом в Италию пензячка отсудила у турфирмы 90 000

20.04.2017|12:02
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Во вторник, 18 апреля, вступило в силу решение Октябрьского районного суда о защите прав потребителя. Служители Фемиды встали на сторону жительницы Пензы, подавшей иск к ООО «Центр международного туризма - Москва».

В феврале 2016 года пензячка приобрела турпоездку в Италию, куда должна была поехать с мужем в мае. За два дня до отъезда она попала в стационар больницы. В тот же день в турагентство было подано заявление о расторжении договора и возврате уплаченных денег из-за невозможности поездки в связи с госпитализацией, все медицинские документы прилагались.

Однако турфирма не только не вернула средства, но даже не дала письменный ответ с обоснованием таких действий. По телефону представитель агентства сказал, что деньги удержаны в размере 100% и не возвращаются. Претензия женщины также была оставлена без ответа.

Истица просила суд взыскать с турагентства стоимость путевки, компенсацию морального вреда, штраф, расходы по оплате услуг и почтовые расходы.

Представитель фирмы высказала свою позицию: заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. В материалах дела имеется документ, подтверждающий, что женщина отказалась от договора за два дня до вылета, соответственно, фирма понесла издержки в размере 100% стоимости тура.

Суд, исследовав материалы дела, пришел к выводу о частичном удовлетворении иска. С ответчика взысканы средства, оплаченные за поездку, - 54 248 рублей, а также 2 000 в качестве компенсации морального вреда, 27 124 - штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, 9 000 - расходы на оплату услуг представителя и почтовые расходы.

«Не согласившись с решением, представитель ответчика подал апелляционную жалобу. Судебная коллегия по гражданским делам оставила ее без удовлетворения», - сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.

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Гость|20.04.2017 13:38|

Не простая похоже пензячка...

Гость|20.04.2017 13:45|

Достойная.

Гость|20.04.2017 13:46|

Правильно, свои права нужно отстаивать!

Имя: Гость
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