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Общество | В Пензенской области проходят учения по борьбе с паводком и пожарами

20.04.2017|12:57
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С 19 по 21 апреля Пензенская область принимает участие во Всероссийских командно-штабных учениях с органами управления и силами МЧС России. Цель тренировки - отработка действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами и подтоплениями.

Учения проводятся в три этапа. В первый день был введен режим повышенной готовности региональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На втором этапе тренировки отрабатываются навыки реагирования на происшествия, связанные с весенним половодьем.

Согласно легенде учений, в четверг, 20 апреля, в 6:00 в результате повышения температуры и длительных дождей резко поднялся уровень воды в реке Атмис - до 3 м в Каменке и до 7 м в селе Головинщино. В Каменке в зоне подтопления оказались 450 домовладений с населением 1 500 человек, в Головинщине - 42 дома, в которых живут 87 человек.

«На этом этапе отрабатываются действия по поиску и оказанию помощи пострадавшему населению, спасение из воды, эвакуация пострадавшего в результате паводка населения. Этим занимаются спасатели ППСЦ, инспекторы ГИМС, личный состав аэромобильной группировки, представители органов управления, силы и средства территориальной подсистемы РСЧС региона», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.

Третий день учений будет посвящен условным чрезвычайным ситуациям, связанным с природными пожарами.

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