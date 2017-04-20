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Общество | В Пензе вернулись к зимней технологии очистки дорог

20.04.2017|10:25
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В ночь на четверг, 20 апреля, 48 единиц техники работало на дорогах города из-за выпавших осадков. Об этом сообщил директор МУП «Пензадормост» Вячеслав Голохвастов.

Как отметили в пресс-службе мэрии, работы шли по зимней технологии: специалисты предприятия посыпали дороги противогололедными материалами, прометали тротуары и проезжую часть, а также откачивали талые воды из мест скопления.

Напомним: в среду, 19 апреля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил вести работы по очистке дорог в непрерывном режиме из-за прошедшего обильного снегопада.

Автолюбителей призвали быть внимательнее за рулем и соблюдать скоростной режим.

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Гость|20.04.2017 10:42|

Ждем слоя каши в 5 см и уж тогда...

Гость|20.04.2017 10:45|

Гость писал(a):

Гость|20.04.2017 10:42|

Ждем слоя каши в 5 см и уж тогда...

юркина каша ... васина доля...итд

Гость|20.04.2017 10:46|

к черту кашу - все козлы !

Гость|20.04.2017 10:51|

Гость писал(a):

ость|20.04.2017 10:46|

к черту кашу - все козлы !

нет уж кушайте кашу, кушайте пожалуйста

Имя: Гость
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