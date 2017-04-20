20.04.2017 | 10:25

В ночь на четверг, 20 апреля, 48 единиц техники работало на дорогах города из-за выпавших осадков. Об этом сообщил директор МУП «Пензадормост» Вячеслав Голохвастов.

Как отметили в пресс-службе мэрии, работы шли по зимней технологии: специалисты предприятия посыпали дороги противогололедными материалами, прометали тротуары и проезжую часть, а также откачивали талые воды из мест скопления.

Напомним: в среду, 19 апреля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил вести работы по очистке дорог в непрерывном режиме из-за прошедшего обильного снегопада.

Автолюбителей призвали быть внимательнее за рулем и соблюдать скоростной режим.