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Общество | В Пензе стартовал региональный молодежный форум «Ласточка»

20.04.2017|09:41
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В среду, 19 апреля, в Доме молодежи начал работу региональный молодежный образовательный форум «Ласточка», участниками которого стали 100 человек. Среди них работающая молодежь, молодые предприниматели, студенты и аспиранты.

В программу форума включена работа четырех смен: «Предприниматели и инноваторы», «Социальные инициативы и НКО», «Творчество и здоровый образ жизни» и «Мы - россияне».

В течение четырех дней запланирована работа образовательных и дискуссионных площадок, проведение мастер-классов экспертов и гостей форума, встреч с известными людьми, спортивных игр и культурных мероприятий.

Отмечается, что важным событием станет конвейер молодежных проектов, в котором определятся четыре победителя. Они получат премии в размере 10 тысяч рублей. Лучшие проекты будут рекомендованы для участия в дальнейших мероприятиях форумной кампании.

«Новшеством в 2017 году будет являться организация не только индивидуальной, но и групповой проектной подготовки. Наряду с доработкой собственных проектов, участники форума пройдут подготовку в сфере разработки групповых проектов с использованием кейс-метода», - сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

В субботу, 22 апреля, состоится встреча с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. На ней участники смогут рассказать о своих замыслах, обсудить вопросы поддержки реализации молодежных проектов и инициатив.

Завершится форум посадкой 40 саженцев березы на территории санатория «Березовая роща» в честь пензенцев-героев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

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