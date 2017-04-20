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Общество | Рядом с микрорайоном Заря высадят миллион деревьев

20.04.2017|17:05
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Вместе со своими единомышленниками Виктор Небога в чистом поле на окраине Пензы создает будущее место для прогулок и активных занятий спортом. Рядом с микрорайоном Заря активисты высаживают деревья.

«Пока здесь бурьян и колышки, но мы надеемся, что через 10 лет будет полноценный парк», - отметил волонтер Владимир Берестов.

Идея создания лесопарковой зоны в Заре появилась еще в 2011 году. Все началось с 600 саженцев. В 2016-м к ним прибавили еще 2 000. А в этом году только за один день волонтеры укоренили 1 000 молодых деревьев.

Площадь будущего парка - 29,5 га. Планируется, что на этой территории высадят миллион деревьев, в том числе и растения редких пород.

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