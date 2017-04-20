20.04.2017 | 15:25

На продухах в подвалах многоквартирных домов должны быть установлены решетки, доступ в данные помещения необходимо ограничить.

Это требование правил антитеррористической безопасности напомнила начальникам управляющих компаний руководитель Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко на совещании, состоявшемся в четверг, 20 апреля.

«Некоторые сердобольные граждане любят разводить в подвалах животных и прикрываются псевдомилосердием - подчас в ущерб себе. Есть определенные правила, и вы должны помнить: доступ в подвалы должен быть свободным для вас и для сотрудников аварийных служб, больше никаких субъектов там быть не должно», - отметила Инна Николаевна.

Руководитель инспекции также попросила председателей ТСЖ и начальников управляющих компаний вывесить на подъездах информацию с предупреждениями об опасности, которую таят открытые окна для детей.