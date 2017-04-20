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Общество | Приближению капремонта мешают неверно оформленные документы

20.04.2017|17:46
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В Госжилстройтехинспекцию Пензенской области поступило около 200 пакетов документов на перенос капремонта на более ранние сроки. Но лишь 27 из них соответствуют требованиям законодательства: большинство бумаг оформлены неправильно.

Об этом в четверг, 20 апреля, сообщила руководитель ведомства Инна Левченко на совещании с директорами управляющих компаний.

«У нас много домов, в которых невозможно исправить ситуацию текущим ремонтом. В ряде из них капремонт запланирован на 2040-2044-й. Теперь появилась возможность не ждать работ еще 15 лет, а перенести их срок на ближайшие два-три года. Но помните: мы лишь осуществляем мониторинг, комплектуем пакет документов и направляем в управление ЖКХ. Это ведомство и принимает решение о переносе сроков капремонта», - уточнила Инна Левченко.

Она рекомендовала директорам управляющих компаний внимательно ознакомиться с информацией, которая опубликована на сайте областного правительства. Там указаны критерии, позволяющие приблизить сроки капремонта, и перечень документов. При необходимости, по словам Инны Николаевны, можно проконсультироваться у специалистов инспекции.

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