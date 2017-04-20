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Общество | После земляных работ в Пензе остаются насыпи и провалы

20.04.2017|09:08
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В среду, 19 апреля, в Пензе состоялось заседание штаба по вопросам ЖКХ, которое провел вице-мэр города Юрий Ильин. Во время совещания был поднят вопрос о восстановлении благоустройства после земляных работ.

Юрий Ильин высказал недовольство относительно того, как это делается.

«Большие претензии к ресурсоснабжающим организациям. Места проводимых работ не соответствуют никаким требованиям: восстановленные участки после ремонта либо выше на пять сантиметров дорожного полотна, либо образуют провалы. Если асфальтовое покрытие еще не восстановлено, почему не выставляете предупреждающие знаки? Такое отношение недопустимо», - возмутился вице-мэр Пензы.

По его словам, за каждый такой случай организация будет оштрафована.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в настоящее время на контроле административно-технической инспекции Департамента ЖКХ города Пензы находится 371 разрытие, из которых 124 – по грунту, 247 – по асфальтовому покрытию. Кроме того, ведется работа по поднятию колодцев – 15 за прошедшую неделю.

На 95 объектах благоустройство уже восстановлено.

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Гость|20.04.2017 09:29|

ЖКХ- живи как хочешь. Чем больше роют тем больше им оплата. Даже имитация работы тоже оплачивается.

Гость|20.04.2017 09:34|

Гость писал(a):

Чем больше роют тем больше им оплата.
мели, Емеля - твоя неделя

Гость|20.04.2017 09:43|

Вчетвером они быстро все провалы ликвидируют и кашу и временно возведённые мосты через жд пути.

Орлы!

1. Директор Департамента ЖКХ Пензы Денис Леонтьев

2. Заместитель главы администрации города (по городскому хозяйству) Ильин Юрий Олегович

3. Начальник управления ЖКХ Андрей Гришин

4. Начальник Департамента ЖКХ г. Пензы Андрей Скрипкин

Гость|20.04.2017 09:43|

А что должно оставаться?

Гость|20.04.2017 09:49|

Должны оставаться фиалки

Гость|20.04.2017 10:27|

Штрафы за незаделанные вовремя ямы немалые, вот только чиновники их ни разу ни на одного подрядчика не наложили! Пока не будут штрафовать проблему разбитых дорог и не заделанных ям на них не решить... Напротив Пензмаша по дороге за последний месяц появилось куча новых ям, особенно у колодцев. Если их не заделать сегодня, то завтра весь участок дороги нужно будет переделывать... И всем наплевать, как будто чиновники по воздуху летают, а не по дорогам ездят

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