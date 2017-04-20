20.04.2017 | 09:08

В среду, 19 апреля, в Пензе состоялось заседание штаба по вопросам ЖКХ, которое провел вице-мэр города Юрий Ильин. Во время совещания был поднят вопрос о восстановлении благоустройства после земляных работ.

Юрий Ильин высказал недовольство относительно того, как это делается.

«Большие претензии к ресурсоснабжающим организациям. Места проводимых работ не соответствуют никаким требованиям: восстановленные участки после ремонта либо выше на пять сантиметров дорожного полотна, либо образуют провалы. Если асфальтовое покрытие еще не восстановлено, почему не выставляете предупреждающие знаки? Такое отношение недопустимо», - возмутился вице-мэр Пензы.

По его словам, за каждый такой случай организация будет оштрафована.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в настоящее время на контроле административно-технической инспекции Департамента ЖКХ города Пензы находится 371 разрытие, из которых 124 – по грунту, 247 – по асфальтовому покрытию. Кроме того, ведется работа по поднятию колодцев – 15 за прошедшую неделю.

На 95 объектах благоустройство уже восстановлено.