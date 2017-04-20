Не все пензенцы беспокоятся о своих долгах. Причины разные.
«Мать должна приехать и отдать деньги. Сам не могу, потому что не работаю», - объяснил один горожанин.
«А у меня руки не дошли», - заявил другой.
В течение недели полицейские проводили в Пензе оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». В центре внимания сотрудников правопорядка оказались люди, уклоняющиеся от уплаты штрафов за совершенные ранее правонарушения.
«В ходе операции полицейские провели 356 рейдов и составили 24 административных протокола. Было взыскано штрафов на сумму более 500 000 рублей», - сообщил старший инспектор отдела УМВД России по г. Пензе Роман Никитенко.
Кстати, если административный штраф не уплачен в установленный срок, должник обязан возместить его в двойном размере или провести 15 суток за решеткой.
Зачастую на людей составляются протоколы и выписываются штрафы,которые затем при некоторой юридической грамотности и упертости отменяются в судах.Обычно этим грешат представители гор.администрации по линии благоустройства.Присылают мальчиков-практикантов,которые никаким образом не уполномочены да и не умеют это правильно делать и составляют протоколы.ТРИЖДЫ отменял эту липу в судах!Так что не спешите соглашаться с протоколом.Пишите не согласен и берите второй экземпляр,тщательно его сверив с первым.Если они поразному написаны(такое было)-молчите об этом.Это и послужит одним из оснований для дальнейшего отмена.А так всегда найдется юрист,который вас проконсультирует бесплатно.Нечего кормить дармоедов.