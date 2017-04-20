20.04.2017 | 15:41

Не все пензенцы беспокоятся о своих долгах. Причины разные.

«Мать должна приехать и отдать деньги. Сам не могу, потому что не работаю», - объяснил один горожанин.

«А у меня руки не дошли», - заявил другой.

В течение недели полицейские проводили в Пензе оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». В центре внимания сотрудников правопорядка оказались люди, уклоняющиеся от уплаты штрафов за совершенные ранее правонарушения.

«В ходе операции полицейские провели 356 рейдов и составили 24 административных протокола. Было взыскано штрафов на сумму более 500 000 рублей», - сообщил старший инспектор отдела УМВД России по г. Пензе Роман Никитенко.

Кстати, если административный штраф не уплачен в установленный срок, должник обязан возместить его в двойном размере или провести 15 суток за решеткой.