Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|20 апр 2017|19:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
+3oC
Завтра | Ясно |
  60.61  |  $  56.42
 

Общество | Пензенские полицейские провели профилактическое мероприятие «Должник»

20.04.2017|15:41
Печать

Не все пензенцы беспокоятся о своих долгах. Причины разные.

«Мать должна приехать и отдать деньги. Сам не могу, потому что не работаю», - объяснил один горожанин.

«А у меня руки не дошли», - заявил другой.

В течение недели полицейские проводили в Пензе оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». В центре внимания сотрудников правопорядка оказались люди, уклоняющиеся от уплаты штрафов за совершенные ранее правонарушения.

«В ходе операции полицейские провели 356 рейдов и составили 24 административных протокола. Было взыскано штрафов на сумму более 500 000 рублей», - сообщил старший инспектор отдела УМВД России по г. Пензе Роман Никитенко.

Кстати, если административный штраф не уплачен в установленный срок, должник обязан возместить его в двойном размере или провести 15 суток за решеткой.

0
0
0
0
 
Гость|20.04.2017 19:37|

Зачастую на людей составляются протоколы и выписываются штрафы,которые затем при некоторой юридической грамотности и упертости отменяются в судах.Обычно этим грешат представители гор.администрации по линии благоустройства.Присылают мальчиков-практикантов,которые никаким образом не уполномочены да и не умеют это правильно делать и составляют протоколы.ТРИЖДЫ отменял эту липу в судах!Так что не спешите соглашаться с протоколом.Пишите не согласен и берите второй экземпляр,тщательно его сверив с первым.Если они поразному написаны(такое было)-молчите об этом.Это и послужит одним из оснований для дальнейшего отмена.А так всегда найдется юрист,который вас проконсультирует бесплатно.Нечего кормить дармоедов.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!