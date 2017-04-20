20.04.2017 | 17:54

В Пензенской области проходит акция «Миллион добрых крышечек для «Дома Вероники». В ней принял участие горожанин Вячеслав, он не претендует на звание рекордсмена, мужчина просто помогал соседу-инвалиду убирать дом, а там лежало большое количество ненужных пластиковых изделий.

Пензенец подсчитал. Оказалось около 14 000 разноцветных крышек. Плюс внучка Вячеслава, она школьница, собрала 500.

5 000 крышечек внучка отнесла в школу. А вот остальные Вячеслав, не раз принимавший участие в благотворительных проектах, решил передать организации, которая стала инициатором строительства дома для детей-инвалидов.

«Надеюсь, они дойдут до места назначения», - отметил мужчина.

«Вячеслав, конечно, герой, большое ему спасибо за это, мы будем долго его помнить», - подчеркнула руководитель некоммерческой общественной организации «Благовест» Мария Львова-Белова.

Мария Львова-Белова даже предположить не могла, что акция примет такой размах. Много неравнодушных людей предложили свою помощь в строительстве «Дома Вероники». В настоящий момент он на 80% готов. И вот как планируют распорядиться средствами, вырученными за крышки.

«Это будет стиральная машина или сушилка, а может, холодильник или посудомойка, чтобы мы могли сказать, что всей Пензенской областью купили какой-то предмет, который может сделать жизнь ребят легче», - уточнила Мария Львова-Белова.

В конце апреля подсчитают количество собранных пластиковых изделий. Но уже сейчас, судя по тому, что в специальные контейнеры бутылки выбрасывают без крышек, ясно: миллион будет.