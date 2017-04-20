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Общество | Пензенец собрал 14 000 крышек для «Дома Вероники»

20.04.2017|17:54
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В Пензенской области проходит акция «Миллион добрых крышечек для «Дома Вероники». В ней принял участие горожанин Вячеслав, он не претендует на звание рекордсмена, мужчина просто помогал соседу-инвалиду убирать дом, а там лежало большое количество ненужных пластиковых изделий.

Пензенец подсчитал. Оказалось около 14 000 разноцветных крышек. Плюс внучка Вячеслава, она школьница, собрала 500.

5 000 крышечек внучка отнесла в школу. А вот остальные Вячеслав, не раз принимавший участие в благотворительных проектах, решил передать организации, которая стала инициатором строительства дома для детей-инвалидов.

«Надеюсь, они дойдут до места назначения», - отметил мужчина.

«Вячеслав, конечно, герой, большое ему спасибо за это, мы будем долго его помнить», - подчеркнула руководитель некоммерческой общественной организации «Благовест» Мария Львова-Белова.

Мария Львова-Белова даже предположить не могла, что акция примет такой размах. Много неравнодушных людей предложили свою помощь в строительстве «Дома Вероники». В настоящий момент он на 80% готов. И вот как планируют распорядиться средствами, вырученными за крышки.

«Это будет стиральная машина или сушилка, а может, холодильник или посудомойка, чтобы мы могли сказать, что всей Пензенской областью купили какой-то предмет, который может сделать жизнь ребят легче», - уточнила Мария Львова-Белова.

В конце апреля подсчитают количество собранных пластиковых изделий. Но уже сейчас, судя по тому, что в специальные контейнеры бутылки выбрасывают без крышек, ясно: миллион будет.

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Гость|20.04.2017 19:08|

Кто-то собирает крышечки, а кто-то тихо строит автомойки самообслуживания.

Гость|20.04.2017 19:23|

Непонятно: если собранный пластик предполагается отправить на переработку, а на вырученные деньги купить что-то полезное, то почему собирают одни только крышки, а не крышки вместе с бутылками или вообще любую пластмассу? Можно было бы на порядок больше собрать - хватило бы и на сушилку, и на стиралку, и на что-нибудь еще.

Гость|20.04.2017 19:33|

Где и почём принимают крышечки?

Гость|20.04.2017 19:35|

Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://smokenosov.blogspot.com

Гость|20.04.2017 19:35|

Надо было додуматься детей заставить заразу с земли собирать,А.Ю.Кузнецова наверное не в курсе

Гость|20.04.2017 19:40|

Че за бредовая акция?Ребенок дома постоянно с лимонадов и молока скручивает крышки.Продукты портятся..Не проще дать деньгами с карманов?По 10-20 рублей чтоль не найдется?Лишь бы пропиарится...

Гость|20.04.2017 19:41|

Надо было додуматься детей заставить заразу с земли собирать,А.Ю.Кузнецова наверное не в курсе

Ей начхать теперь что творится в вашей тмутаракани, в столице жизнь бъёт ключом!!!

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