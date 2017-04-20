20.04.2017 | 16:24

В Пензе завершился очный этап областного конкурса «Учитель года - 2017». Педагога из школы № 58 Александра Данюка пришли поддержать его ученики.

«Кроме материала по программе он рассказывает много интересного по теме, того, что нет в учебниках», - поделился школьник Александр Матвеев.

«То, что они пришли и поддерживают меня, - это высшая награда», - подчеркнул Александр Данюк.

В конкурсе приняли участие представители всех муниципалитетов региона. В финал вышли 11 человек. Они рассказывали о своих педагогических наработках, делились опытом, проводили мастер-классы.

Учитель русского языка и литературы средней школы № 1 р. п. Мокшан Анна Макарова выбрала тему «Развитие эмоционального интеллекта».

«Долгое время считалось, что успешность человека зависит от его знаний. Чем их больше, тем лучше. Но практика показывает: для того чтобы человек был успешен в жизни, ему нужно уметь общаться с окружающими, понимать их и свои эмоции», - отметила она.

Победитель конкурса будет представлять Пензенскую область на всероссийских соревнованиях педагогического мастерства.

«Мы должны привлечь все силы и средства, специалистов, ученых, чтобы достойно подготовить нашего учителя к конкурсу на федеральном уровне. Финансовую сторону я беру на себя», - отметил губернатор Иван Белозерцев.

По итогам конкурса третье место поделили учитель физкультуры из школы № 36 Галина Акимова и Александр Данюк. Вторыми стали преподаватель истории из села Богословка Наталья Кузнецова и учитель начальных классов Ольга Поколявина из лицея современных технологий управления № 2.

Победителем стала Анна Макарова, ее наградят денежным призом в размере 100 тысяч рублей. Педагоги, занявшие второе и третье места, получат 70 и 50 тысяч соответственно, остальным участникам вручат 30 тысяч.