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Общество | Два пензенских учреждения вошли в проект «Бережливая поликлиника»

20.04.2017|09:17
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В среду, 19 апреля, на выездном совещании вице-губернатор Валерий Савин обсудил модернизацию двух пензенских поликлиник - взрослой и детской. Реорганизация будет проведена в соответствии с федеральным пилотным проектом «Бережливая поликлиника», в который вошла Пензенская область.

В Пензе будут переоборудованы взрослая поликлиника № 14 (ул. Стасова, 7) и детская поликлиника № 2 (ул. Гагарина, 11а). В них установят информационные автоматы, организуют электронную очередь, обустроят регистратуры в соответствии с современными требованиями, расширят гардеробы, продумают логистику движения пациентов.

Кроме того, в детской поликлинике № 2, созданной недавно на месте городской студенческой поликлиники, планируется заменить лифт и выделить отдельное помещение для оказания неотложной помощи. В ближайшее время предстоит определить смету работ, расходы будут заложены в областной бюджет.

«Время ожидания приема к врачу должно быть сведено до минимума - в пределах 10 минут», - уточнил Валерий Савин.

Уже осенью эти учреждения здравоохранения заработают в новом формате, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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Гость|20.04.2017 09:43|

Так как закончилось дело с участком Савина?

Гость|20.04.2017 10:12|

А Стрючков где?

Гость|20.04.2017 10:14|

Так как закончилось дело с участком Савина?

Дорогой друг, а по фотографии что, не видно, как закончилось дело в отношении Савина?

Гость|20.04.2017 10:24|

Очередной цирк никому не нужный, грустно....

Имя: Гость
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