20.04.2017 | 09:17

В среду, 19 апреля, на выездном совещании вице-губернатор Валерий Савин обсудил модернизацию двух пензенских поликлиник - взрослой и детской. Реорганизация будет проведена в соответствии с федеральным пилотным проектом «Бережливая поликлиника», в который вошла Пензенская область.

В Пензе будут переоборудованы взрослая поликлиника № 14 (ул. Стасова, 7) и детская поликлиника № 2 (ул. Гагарина, 11а). В них установят информационные автоматы, организуют электронную очередь, обустроят регистратуры в соответствии с современными требованиями, расширят гардеробы, продумают логистику движения пациентов.

Кроме того, в детской поликлинике № 2, созданной недавно на месте городской студенческой поликлиники, планируется заменить лифт и выделить отдельное помещение для оказания неотложной помощи. В ближайшее время предстоит определить смету работ, расходы будут заложены в областной бюджет.

«Время ожидания приема к врачу должно быть сведено до минимума - в пределах 10 минут», - уточнил Валерий Савин.

Уже осенью эти учреждения здравоохранения заработают в новом формате, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.