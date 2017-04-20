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Общество | 60 пензенцев сдали кровь в Национальный день донора

20.04.2017|14:09
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В четверг, 20 апреля, в Пензенском областном клиническом центре крови состоялась акция, приуроченная к Национальному дню донора.

«Свой «профессиональный» праздник в центре крови решили отметить 60 человек, было заготовлено более 28 литров гемокомпонентов», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Доноров в этот день ждали поздравления и небольшие символические подарки.

По словам руководителя региональной службы крови Татьяны Крыловой, это праздник не только тех, кто сдает кровь, но и сотрудников центра.

«Здоровье людей – главное богатство нашей губернии. И доноры делают немало, чтобы спасать жизнь людей, нуждающихся в переливании донорской крови. Сегодня мы чествуем людей, которые спасают чужие жизни, сдавая кровь, а также тех, кто помогает сделать процедуру донации легкой и безболезненной», - отметила Татьяна Крылова.

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