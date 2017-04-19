19.04.2017 | 16:32

19 апреля пензенские дворы занесло снегом. Неожиданно вернувшаяся зима застала автомобилистов врасплох. Многие водители, которые успели поменять резину, решили не испытывать судьбу и пересели на общественный транспорт.

«Хотелось бы обратить внимание всех автовладельцев на то, что при управлении им нужно быть предельно внимательными, особенно у переходов, остановок, образовательных учреждений. Пешеходов просим пересекать проезжую часть в отведенных для этого местах», - отметил начальник отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Работникам коммунальных служб было не до отдыха. Зимнюю уборочную технику бросили на устранение последствий апрельского снегопада. Опасные участки дорог посыпали песком, на подъемах и спусках счищали кашу.

По прогнозам синоптиков, погода предпоследней недели месяца будет неустойчивой. Ночью ожидаются заморозки, способные превратить дороги в сплошной каток. На Олимпийской аллее впору открывать зимний сезон. Снег ровным ковром лежит на уже зеленой траве.

Горожане быстро отреагировали на изменения погоды. И вновь на пике популярности изделия из меха норки. В снежных шапочках и почки на ветвях деревьев. Природа не перестает удивлять.