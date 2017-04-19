19.04.2017 | 17:31

В Пензе проходит заключительный этап первой всероссийской олимпиады по специальности «фармация» среди учащихся выпускных курсов медицинских колледжей.

«Они будут выполнять тестовые задания, переводить иностранный текст, принимать товар, продавать лекарственные средства», - рассказала заместитель директора Пензенского базового медицинского колледжа Минздрава РФ Наталья Политнева.

В олимпиаде принимают участие 27 студентов, представляющих 8 регионов России. Екатерина Долгошеина - будущий фармацевт из Новосибирска.

«Это очень ответственная профессия, мне бы хотелось помогать людям», - поделилась девушка.

Помимо выявления лучших молодых фармацевтов России, эта олимпиада имеет и другие задачи.

«В Пензенской области есть крупное фармацевтическое предприятие, нам нужны квалифицированные кадры», - подчеркнул министр образования региона Александр Воронков.

Проблему их нехватки обсудили в ходе круглого стола, проходившего в правительстве региона.

«Говорили и о том, как с помощью олимпиадного движения взаимодействовать с работодателями, давать импульс развитию среднего профессионального образования», - отметил руководитель Федерального института оценки качества образования Сергей Пономаренко.

«Итогом круглого стола станет ряд проектов, которые мы будем реализовывать», - подытожил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Закрытие олимпиады фармацевтов и награждение ее победителей состоится 21 апреля в Центре культуры и досуга.