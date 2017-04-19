19.04.2017 | 17:00

По примеру Сибирского федерального округа в Пензе могут быть созданы патрульно-маневренные группы, задачами которых станут выявление очагов возгорания на территории нашего региона и своевременное оповещение экстренных служб реагирования. Об этом сообщили на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Такая необходимость, по мнению представителей МЧС, действительно есть.

«Пока была теплая погода, за сутки происходило до 60 выездов на пожары. Горела сухая трава. 16 апреля был пожар площадью до пяти гектаров», - сообщил начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.

Главам администраций муниципальных образований будет предложено заняться изучением данного вопроса, поскольку в ряде регионов Сибирского федерального округа патрульно-маневренные группы уже доказали свою эффективность и позволили сократить количество земель, выжженных природными пожарами.

Кроме того, в ходе заседания сообщили о начале трехдневных командно-штабных учений регионального управления МЧС. Они направлены на предупреждение и ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций, прежде всего, природных пожаров и половодья.

«Планируется отработать следующие вопросы: оповещение и организацию деятельности комиссии по обеспечению пожарной безопасности, оперативных штабов и рабочих групп», - уточнил Сергей Козлов.

Также будут отрабатываться оповещение населения, взаимодействие с другими службами, приведение в готовность сил и средств и другие необходимые меры.