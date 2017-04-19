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Общество | Прокуратура выступила против возведения дома на Набережной р. Мойки

19.04.2017|13:00
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Прокуратура Пензенской области выявила нарушения в проектной документации дома, строящегося на Набережной Реки Мойки, 2а.

«Документация на строительство здания многофункционального использования была подготовлена с грубыми нарушениями технических норм и правил. В частности, в ней отсутствовал раздел по обеспечению пожарной безопасности», - сообщили в прокуратуре.

14 апреля прокуратура Ленинского района направила в суд исковое заявление о признании недействительным разрешения на строительство указанного здания, которое выдала администрация Пензы.

Семиэтажный (плюс цокольный и подземный этажи) дом № 2а на ул. Набережная Реки Мойки определяется застройщиком как клубный, элитарный. По плану в нем будет 43 квартиры. На охраняемой дворовой территории расположатся причал и места для отдыха и рыбалки, а в холле здания с 6-метровыми потолками - бар, спа-зона, тренажерный зал, салон красоты и гастроном, пользоваться которыми смогут только жители дома и их гости.

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Гость|19.04.2017 13:28|

никак дом то публичный !

Гость|19.04.2017 13:29|

Ц-ц-ц... как хочется прокурорским квартирку-то в этом доме на шару... С причалом, спа-зоной и личным гастрономом с понятно дело правильными продуктами...

Гость|19.04.2017 13:35|

там стабильно пахнет канализацией... коллектор сброса рядом.. как можно там элиточку строить не понимаю..

Гость|19.04.2017 13:37|

лучшеб на Куйбышева напротив Первомайской администрации завернули строительство высера в 20 этажей который испортил исторический облик центра Пензы на века... уроды..

Имя: Гость
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