19.04.2017 | 13:00

Прокуратура Пензенской области выявила нарушения в проектной документации дома, строящегося на Набережной Реки Мойки, 2а.

«Документация на строительство здания многофункционального использования была подготовлена с грубыми нарушениями технических норм и правил. В частности, в ней отсутствовал раздел по обеспечению пожарной безопасности», - сообщили в прокуратуре.

14 апреля прокуратура Ленинского района направила в суд исковое заявление о признании недействительным разрешения на строительство указанного здания, которое выдала администрация Пензы.

Семиэтажный (плюс цокольный и подземный этажи) дом № 2а на ул. Набережная Реки Мойки определяется застройщиком как клубный, элитарный. По плану в нем будет 43 квартиры. На охраняемой дворовой территории расположатся причал и места для отдыха и рыбалки, а в холле здания с 6-метровыми потолками - бар, спа-зона, тренажерный зал, салон красоты и гастроном, пользоваться которыми смогут только жители дома и их гости.