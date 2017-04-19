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Общество | Пензенских водителей призвали быть внимательнее на дорогах

19.04.2017|08:42
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В среду, 19 апреля, администрация Пензы в связи c прошедшим обильным снегопадом обратилась к автолюбителям с призывом быть внимательнее и соблюдать скоростной режим.

В мэрии также сообщили, что в городе организованы работы по очистке дорожного полотна от снега и его обработке противогололедными реагентами. По информации МУП «Пензадормост», в процессе задействованы 26 единиц снегоуборочной техники и 18 единиц летней техники.

Глава администрации города Виктор Кувайцев поручил директору МУП «Пензадормост» Вячеславу Голохвастову вести работы по очистке дорог в непрерывном режиме.

«Мы должны привлечь максимальные ресурсы для создания нормальных условий в этой ситуации на проезжей части, обеспечив безопасный режим передвижения автотранспортных средств», - подчеркнул Виктор Кувайцев.

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Гость|19.04.2017 08:56|

А это что за домик на фото?

Гость|19.04.2017 08:59|

penzainform.ru писал(a):

обработке противогололедными реагентами.
Да ну вы упоролись что ли.. Что, нельзя просто снег убрать? Только-только более-менее чистыми дороги стали, опять г-ном засыпать надо..

Гость|19.04.2017 09:05|

Гость писал(a):

А это что за домик на фото?
Олимпийская аллея, поворот на ул. Ленинградскую.

Хрен его знает что за дом, цветкофф за поворотом снесли или ещё не?

Имя: Гость
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