19.04.2017 | 08:42

В среду, 19 апреля, администрация Пензы в связи c прошедшим обильным снегопадом обратилась к автолюбителям с призывом быть внимательнее и соблюдать скоростной режим.

В мэрии также сообщили, что в городе организованы работы по очистке дорожного полотна от снега и его обработке противогололедными реагентами. По информации МУП «Пензадормост», в процессе задействованы 26 единиц снегоуборочной техники и 18 единиц летней техники.

Глава администрации города Виктор Кувайцев поручил директору МУП «Пензадормост» Вячеславу Голохвастову вести работы по очистке дорог в непрерывном режиме.

«Мы должны привлечь максимальные ресурсы для создания нормальных условий в этой ситуации на проезжей части, обеспечив безопасный режим передвижения автотранспортных средств», - подчеркнул Виктор Кувайцев.