19.04.2017 | 15:34

Пожилые люди с активной жизненной позицией в рамках городского месячника по благоустройству решили навести порядок на аллее Милосердия, что расположена рядом с федеральным кардиологическим центром. Год назад они же и посадили там 22 деревца.

«Липовая аллея символизирует здоровье, лист похож на сердце», - подчеркнула председатель регионального отделения Российского фонда милосердия и здоровья Ольга Коновалова.

Да и сами пенсионеры не собираются гнуться под тяжестью прожитых лет и возрастных недугов. Они уверенно идут, а иногда и летят по пути к «Здоровому долголетию». Так называется программа занятий на свежем воздухе, которые они регулярно и с удовольствием выполняют.