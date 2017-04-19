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Общество | На реконструкцию стадиона «Зенит» выделили 98 млн рублей

19.04.2017|09:05
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Во вторник, 18 апреля, вице-губернатор Валерий Савин объявил, что реконструкция стадиона «Зенит», которая проводится к чемпионату мира по футболу, будет ускорена. Соответствующее заявление он сделал по итогам выездного совещания на объекте в Пензе.

«Получено финансирование в размере 98 млн рублей. Это позволит, как и планировалось по графику, завершить обустройство футбольного поля к июлю, а капитальный ремонт административного здания – к сентябрю», - пояснил Валерий Савин.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, сейчас на стадионе ведется устройство футбольного поля в соответствии с международными стандартами.

Напомним: губернатор Иван Белозерцев потребовал ускорить подготовку к ЧМ-2018. «А то потом, когда останется три месяца до события, начнем работать день и ночь. Нужно сделать все заранее, чтобы у нас месяц-другой был в запасе для устранения недочетов», - отметил глава региона.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону и соседнем с Пензой Саранске.

Планируется, что Пензенская область разместит часть болельщиков, которые посетят футбольные матчи в Мордовии, а стадион «Зенит» станет тренировочной площадкой для одной из команд-участниц.

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Гость|19.04.2017 09:15|

98penzainform.ru писал(a):

Получено финансирование в размере 98 млн рублей.
Почти столько, сколько А.Пашков стырил по версии следствия (новое обвинение от 10 апреля 2017).

Гость|19.04.2017 09:23|

penzainform.ru писал(a):

98 млн рублей
Почти столько сколько Ильин планирует потратить на покупку светофора с лазерной подсветкой)

Гость|19.04.2017 10:00|

penzainform.ru писал(a):

98 млн рублей
всего лишь... это не зенит арена в питере

Гость|19.04.2017 10:04|

Не нужно было.

Гость|19.04.2017 10:29|

Второй "зенит-арена"? Цена постепенно будет расти!

Имя: Гость
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