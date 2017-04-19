19.04.2017 | 09:05

Во вторник, 18 апреля, вице-губернатор Валерий Савин объявил, что реконструкция стадиона «Зенит», которая проводится к чемпионату мира по футболу, будет ускорена. Соответствующее заявление он сделал по итогам выездного совещания на объекте в Пензе.

«Получено финансирование в размере 98 млн рублей. Это позволит, как и планировалось по графику, завершить обустройство футбольного поля к июлю, а капитальный ремонт административного здания – к сентябрю», - пояснил Валерий Савин.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, сейчас на стадионе ведется устройство футбольного поля в соответствии с международными стандартами.

Напомним: губернатор Иван Белозерцев потребовал ускорить подготовку к ЧМ-2018. «А то потом, когда останется три месяца до события, начнем работать день и ночь. Нужно сделать все заранее, чтобы у нас месяц-другой был в запасе для устранения недочетов», - отметил глава региона.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону и соседнем с Пензой Саранске.

Планируется, что Пензенская область разместит часть болельщиков, которые посетят футбольные матчи в Мордовии, а стадион «Зенит» станет тренировочной площадкой для одной из команд-участниц.