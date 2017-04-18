18.04.2017 | 09:47

В Пензе разрабатывается проектно-сметная документация на строительство сетей наружного освещения в поселке ЗИФ. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации во вторник, 18 апреля.

Наружное освещение планируется установить на улицах Архангельской, Шоссейной, Почивалина, Октября Гришина, Тагильской, а также в проездах Малиновых и Архангельского.

«На территории поселка планируется обустроить 237 светоточек, общая протяженность сети наружного освещения составит 6 627 м. Будет установлено 32 новые опоры и 205 светильников на существующих опорных столбах. Сметная стоимость проекта по строительству сетей наружного освещения 2 млн 701,8 тыс. руб.», - добавили в пресс-службе мэрии Пензы.