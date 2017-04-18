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Общество | В пензенском кафе «Блюз» нарушили сразу несколько санитарных правил

18.04.2017|09:31
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В Пензе предпринимательницу привлекли к административной ответственности за нарушение санитарных правил при оказании услуг общественного питания в кафе «Блюз» на улице Ленинградской.

В марте в заведении прошла проверка, в ходе который выяснилось, что объемно-планировочные решения помещений не предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов.

«Набор помещений не соответствует заявленному типу предприятия общественного питания из-за отсутствия необходимых производственных помещений; общее санитарное состояние закусочной на момент обследования неудовлетворительное; имеющийся разделочный инвентарь (ножи, доски) хранится за барной стойкой, не промаркирован по назначению; в предприятии недостаточное количество уборочного инвентаря, ветоши; отсутствуют моющие и дезинфицирующие средства; производственный контроль за качеством и безопасностью поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов, соблюдением правил личной гигиены работниками не производится, в результате и безопасность оказываемых услуг не гарантирована», - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

Кроме того, в кафе использовалась продукция (полуфабрикаты мясные манты, блинчики с начинкой, сельдь соленая, яйца куриные, перец фаршированный) без товарно-сопроводительных документов.

Признав предпринимательницу, оказывающую услуги общественного питания в кафе «Блюз», виновной в совершении административного правонарушения, Первомайский районный суд оштрафовал ее на 5 000 рублей.

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