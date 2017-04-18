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Общество | В Пензе привели в порядок городские памятники

18.04.2017|16:50
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В Международный день охраны памятников пензенские монументы привели в порядок. Жителю областного центра Юрию Михайлину досталась ответственная миссия - умыть героя Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова. Бюст опекает коллектив центра хореографического искусства.

«Его нужно обязательно подкрашивать. Пока он влажный, выглядит нормально, а когда высыхает, проступают пятна», - отметил он.

«Люди обращают внимание, спрашивают нас, что мы здесь делаем, интересуются», - рассказала зав. отделом Центра хореографического искусства г. Пензы Светлана Иванова.

В сквере между домами на улице Володарского еще одна группа восстанавливала объект. Преподаватели третьей детской художественной школы трудились над сохранением скульптуры семьи. Неделей ранее они замазали трещины в памятнике и теперь покрывают серебром композицию середины прошлого века.

Она является городской парковой скульптурой, такие выпускали сериями. И нет ничего удивительного, что у пензенской семьи сейчас есть двойник в Белгороде, это выяснили преподаватели школы.

«Там памятник в худшем состоянии, потому что такие акции проводятся редко. У нас эксклюзив - последняя советская семья», - сообщила зам. директора детской художественной школы № 3 г. Пензы Лариса Сергеева.

А вот для фигуры вождя пролетариата нужна специальная техника: так просто шестиметрового Ленина на постаменте не отмыть.

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