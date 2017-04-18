18.04.2017 | 12:30

В понедельник, 17 апреля, в Пензе состоялась массовая молодежная акция «Красный цветок», приуроченная к Всемирному дню гемофилии.

«Это заключительный этап социального проекта «Капля надежды», который с 2015 года реализует региональная организация Всероссийского общества гемофилии», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

В 17:00 на площадке перед Домом молодежи прошел танцевальный флешмоб. Также во время акции ее участники раздали прохожим буклеты и листовки, а вечером в окнах администрации Пензы зажглась красная подсветка в поддержку больных гемофилией.

В лингвистической гимназии № 6, где реализуется проект «Капля надежды спасает жизнь», прошли мероприятия, посвященные донорству.

Напомним: в понедельник, 17 апреля, жителей города приглашали принять участие в донорской акции «Услышьте их голоса!», которая прошла в мобильном пункте забора крови на территории Пензенского государственного аграрного университета.