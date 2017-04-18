Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|18 апр 2017|13:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
+1oC
Завтра | Снег |
  59.61  |  $  55.98
 

Общество | В Пензе окна мэрии подсветили красным в поддержку больных гемофилией

18.04.2017|12:30
Печать

В понедельник, 17 апреля, в Пензе состоялась массовая молодежная акция «Красный цветок», приуроченная к Всемирному дню гемофилии.

«Это заключительный этап социального проекта «Капля надежды», который с 2015 года реализует региональная организация Всероссийского общества гемофилии», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

В 17:00 на площадке перед Домом молодежи прошел танцевальный флешмоб. Также во время акции ее участники раздали прохожим буклеты и листовки, а вечером в окнах администрации Пензы зажглась красная подсветка в поддержку больных гемофилией.

В лингвистической гимназии № 6, где реализуется проект «Капля надежды спасает жизнь», прошли мероприятия, посвященные донорству.

Напомним: в понедельник, 17 апреля, жителей города приглашали принять участие в донорской акции «Услышьте их голоса!», которая прошла в мобильном пункте забора крови на территории Пензенского государственного аграрного университета.

0
0
0
0
 
Гость|18.04.2017 13:12|

Ну, больным гемофилией в разы легче стало. Спасибо

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!