18.04.2017 | 16:10

В понедельник, 17 апреля, в Кузнецке открылся центр социальной поддержки населения. Совместный проект разработали и претворили в жизнь Кузнецкая епархия и администрация города.

Напомним: в конце 2016 года здание на улице Белинского, 9а, площадью более 300 кв. м, где раньше располагалась детская школа искусств, было передано в пользование епархии. А центр социальной поддержки граждан «Содействие» выиграл грант на частичный ремонт помещений.

В торжественной церемонии открытия центра приняли участие глава администрации Сергей Златогорский, управляющий Кузнецкой епархией преосвященный епископ Нестор, представители органов власти, социальные работники, меценаты, малообеспеченные семьи.

После приветствий 30 семей получили в подарок пакеты с гуманитарной помощью. Участники церемонии осмотрели отремонтированные помещения, ознакомились с работой склада вещей, посетили фотовыставку духовенства епархии и мирян. Праздник завершился пасхальным концертом.

Как рассказали сотрудники нового центра, нуждающимся будет оказываться разносторонняя помощь. Запланирована работа пункта приема и выдачи вещей, закупка продуктов первой необходимости, подгузников, детского питания. В первую очередь помощь будет оказана беременным женщинам и кормящим матерям, а также матерям-одиночкам и многодетным семьям.

В работе центра предусмотрена доставка необходимых продуктов, лекарств и вещей на дом. Списки нуждающихся уже подготовлены.

«Центр социальной поддержки населения будет не только раздавать вещи и продукты, но и принимать от населения пожертвования как в денежном виде, так и вещами. В будущем планируется открыть кабинеты медицинской, юридической и психологической консультации», - сообщает пресс-служба администрации Кузнецка.